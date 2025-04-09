Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısı çöktü: Ölü sayısı 98'e yükseldi

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısı çöktü. Faciada ölü sayısı 98’e yükseldi.

Fotoğraf: Diario La Calle

Başkent Santo Domingo’da ‘Jet Set’ isimli mekanın çatısı içeride yaklaşık 300 müşteri varken çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez’in açıklamasına göre çökme sonucu enkaz altında kalan 98 kişi hayatını kaybetti.

Arama faaliyeti sürerken çıkarılan enkaz altından çıkarılan 160 yaralı hastanelere kaldırıldı.

Mekanın yakınına geçici bir morg ve kan bağış merkezi kuruldu.

Amerikan Beyzbol Ligi’nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel’in de ölenler arasında olduğu açıklandı.

Kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez yaralanırken orkestradan bir müzisyense öldü.

Yetkililer çatının neden çöktüğünü henüz tespit edemediklerini söyledi.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için ‘canla başla çalıştıklarını’ söyleyen Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.