Dominik Cumhuriyeti'nde gece kulübünün çatısı çöktü: En az 58 ölü

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nde bir gece kulübünün çatısı çöktü. En 58 kişi öldü, 160’tan fazla kişi yaralandı.

Fotoğraf: Diario La Calle

Başkent Santo Domingo’da ‘Jet Set’ isimli mekanın çatısı içeride müşteriler varken çöktü.

Yetkililer çatının neden çöktüğü henüz tespit edemediklerini söyledi. Kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez de yaralandı. Orkestradan bir müzisyen öldü.

Dominik Cumhuriyeti devlet başkanı enkaz altında kalanlara ulaşmak için ‘canla başla çalıştıklarını’ söyledi.

Acil durum operasyon merkezi yöneticisiyse “Birçok kişinin hayatta olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple yetkililer, enkaz altında tek bir kişi bile kalmayana kadar pes etmeyecek” dedi.

Gece kulübünde bulunanların ailesinin ve yakınlarının enkazın yakınında endişeli bekleyişleri sürüyor.