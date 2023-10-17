Dolmabahçe yolundaki çınarlar ‘çok güzel oldu’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dolmabahçe civarında bulunan çınar ağaçlarının son halini paylaştı.

Fotoğraf: Twitter/Ekrem İmamoğlu

Geçen martta İBB, Dolmabahçe civarında bulunan bazı çınar ağaçlarını kesmiş ve bu durum ‘ağaç katliamı yapıldığı’ gerekçesiyle tartışma konusu yapılmıştı.

İBB’yse kesilen ağaçların kansere yakalandığı ve hastalığı diğer ağaçlara sıçratma ihtimalinin olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, kesilmediği taktirde ağaçların devrilebileceği de belirtilmişti.

Kesimden yaklaşık dört ay sonra da Anadolu Ajansı, ağaçların bir kısmının yerine yenilerinin dikilmediği, bazı ağaçların kesildiği şekliyle kaldığı, bazı ağaçlarınsa kesildikten sonra köklerinin çıkarıldığı ve çukurun etrafının betonla çevrildiğine ilişkin bir haber yayınlamıştı.

İmamoğlu, bugün Twitter hesabından Dolmabahçe civarının görüntülerini paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımında “Kestiler, yok ettiler demişlerdi. Halbuki Beşiktaş’taki Dolmabahçe ve Çırağan Caddelerindeki hasta ve devrilen çınarların yerine yenilerini dikmiştik, sonuç çok güzel oldu” dedi.