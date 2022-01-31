Dolce&Gabanna da kürkü bırakıyor

İtalyan lüks markası Dolce&Gabanna bu yıldan itibaren tüm koleksiyonlarında kürk kullanımını bırakacağını duyurdu.
Hayvan hakları kuruluşu Humane Society International ile ortak yapılan duyuruda grubun iletişim ve pazarlama direktörü Fedele Usai tüm moda sektörünün teşvik edilmesi gereken önemli bir sosyal sorumluluk rolü olduğunu vurguladı.
Armani, Prada, Versace, Gucci gibi birçok marka etik ve çevre meselelerinde daha duyarlı olan genç nesile hitap edebilmek için kürk kullanmayı bıraktığını duyurmuştu.
İtalyan moda devi Gucci, kürk kullanmaya son veriyor
İtalyan moda evi Prada da kürk kullanmaktan vazgeçti
Saint Laurent 2022’den itibaren kürk kullanmayacak