Dolce&Gabanna da kürkü bırakıyor

İtalyan lüks markası Dolce&Gabanna bu yıldan itibaren tüm koleksiyonlarında kürk kullanımını bırakacağını duyurdu.

Hayvan hakları kuruluşu Humane Society International ile ortak yapılan duyuruda grubun iletişim ve pazarlama direktörü Fedele Usai tüm moda sektörünün teşvik edilmesi gereken önemli bir sosyal sorumluluk rolü olduğunu vurguladı.

Armani, Prada, Versace, Gucci gibi birçok marka etik ve çevre meselelerinde daha duyarlı olan genç nesile hitap edebilmek için kürk kullanmayı bıraktığını duyurmuştu.