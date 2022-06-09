Dolardaki yükseliş sürerken: KKM’ye üç ay önce giren ne kadar kazandı?

Hazine ve Merkez Bankası’na binen yük, kurlardaki artışla her geçen gün katlanıyor. Üç ay önce KKM sistemine giren bir kişinin bugün itibariyle üç aylık kazancı yüzde 18’i aştı.

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Türk Lirası’ndaki sert değer kaybı sürüyor. Dün, yükselişin yüzde 2,6’ya dayandığı dolar/ TL’de 17,19 lira aşıldı. Kurdaki bu sert hareket Türkiye’nin dolar cinsi tahvillerinin fiyatını 7 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye düşmesine neden olurken beş yıllık iflas risk primi CDS’ler 768 ile rekor seviyelere çıktı. Mayıs başından bu yana dolar/TL’de yükseliş yüzde 15,7’ye ulaşırken 2022’deki artış da yüzde 28’i aştı.

Üç ay önce giren bugün KKM’den yüzde 18,3 kazandı

Kurlardaki bu sert yükselişler ekonomiyi dört bir koldan olumsuz etkiliyor. Analistlerin verdiği bilgilere göre ilk olumsuz etki kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında gözlenecek. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında, şubat ve martta döviz hesaplarını KKM’ye çeviren tüzel kişilerin altı ay sonra ilk dönüşleri var. Bu durum Merkez Bankası’nı ve Hazine’nin yükünü oldukça artıracak.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre 8 Haziran’da KKM dönüşü gerçekleşen ve 8 Mart’a 100 bin lirasını yatıran mudinin üç aylık kazancı da yüzde 17’yi aştı. Merkez Bankası’nın 8 Mart itibariyle açıkladığı 14,49 lira olan dolar/ TL kuru yine dün 17,15’ti. 8 Mart’ta 100 bin lirası ile 6 bin 901 dolar alabilen vatandaş bugün itibariyle 5 bin 830 dolar alabiliyordu. Böylece 100 bin lirası karşılığında üç ayın sonunda kazancı 118 bin 352 lira oldu ve bu yüzde 18,3’lük bir getiri elde etmiş oldu.

Eğer kurlardaki bu yüksek seviyeler devam ederse temmuz ve ağustos çok daha sancılı geçecek. Şubat ortasında KKM hesaplarında tüzel kişilere sağlanan kurumlar vergisi muafiyeti sayesinde haftalık artış yüzde 35’lere ulaşmış ve KKM büyüklüğü de 500 milyon liraya dayanmıştı. Şubat ortasına göre dolar/ TL’deki yükseliş yüzde 25’e gelmiş durumda.