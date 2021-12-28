Dolar ve avroda durum ne?

Haftaya yüzde 6’nın üstünde yükselişle başlayan döviz kurları, bu sabah da yaklaşık yüzde 2 civarı arttı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TL’deki değer kaybını durdurmak için açıkladığı Türk Lirası mevduatına döviz korumasıyla birlikte Merkez Bankası’nın da ‘arka kapıdan’ döviz satmaya başlaması, 18,4 zirvesini gören dolar/TL’yi 10,20’ye kadar indirmişti.

Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta cuma günü hariç yaklaşık 8,5 milyar dolarlık azalma görülüyor.

Erdoğan, hafta sonunda yaptığı konuşmalarda faizin düşürülmesi sayesinde enflasyonun düşeceği tezlerini tekrar ederken, kur korumalı vadeli mevduat hesabı sisteminin devreye girmesinden beri TL mevduatların 20 milyar liranın üzerinde arttığını söyledi.

Bu konuşmaya karşın dolar ve avronun haftalık seyri yukarı yönlü hareket içerisinde. Saat 10.00 itibariyle dolar 11,86, avro 13,45 lira.