Dolar/TL’de sıçrama: 12’nin üstünde seyrediyor

İşlem gününe 11,78’le başlayan dolar/TL, 1 puanı aşan yükselişle 12,88’e kadar ulaştı. Sonrasında gerileyen dolar kuru 12 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Aynı saatlerde avro/TL de 14,92’ye ulaştı. Kur şu an 13,66 seviyesinde.
Haftaya 10,76 civarında başlayan dolar/TL, hafta başından bu yana yüzde 10’dan fazla yükseliş kaydetti.
Erdoğan’ın TL’deki değer kaybını durdurmak için açıkladığı Türk Lirası mevduatına döviz koruması ile birlikte Merkez Bankası’nın da ‘arka kapıdan’ döviz satmaya başlaması, 18,4 zirvesini gören dolar/TL’yi 10,20’ye kadar indirmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “22 Aralık akşamına kadar VakıfBank 4,5 milyar dolar, Halkbank 3,6 milyar dolar, Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar, Merkez Bankası arka kapısından da 4,5 milyar dolar, toplam 19,1 milyar dolar satış yapıldı” demişti.