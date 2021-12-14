Dolar/TL yeniden 14’ün üzerinde

Merkez Bankası’nın (TCMB) şimdiye kadar yaptığı en büyük müdahaleyi takip eden işlem gününde dolar/TL kurunda yeniden 14 seviyesinin üzeri görüldü.

Dünkü kapanışa göre döviz kurları yüzde 3’ün üzerinde yükseldi.

Saat 09:43 itibarıyla dolar/TL yüzde 3,01’luk artışla 14,2494’ten; avro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 2,99 artışla 16,0848 düzeyinde işlem görüyor.

Müdahale sonra 14 liranın altına inmişti

Dün 14,63’e kadar tırmandıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe geçen dolar/TL, günü açılış fiyatının altında 13,83’ten tamamlamıştı.

Piyasa kapanışına doğru 13,80’in de altına çekilen dolar/TL, akşam saatlerinde ve gece boyunca 13,80-13,85 bandında yatay seyretti.