Dolar/TL ‘psikolojik seviye’nin üzerinde

Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimi kararı sonrasında rekor tazeleyen dolar/TL kurunda yeni işlem günü psikolojik seviye haline gelen 11 seviyesinin üzerinde başladı.
Perşembe günü 12,82’yle rekor kıran avro/TL ‘de ise işlemler 12,55’in üstündeki seviyelerden geçiyor.
MB Para Politikası Kurulu, dün yüzde 16 seviyesindeki politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmişti.
Faiz indirimiyle MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dönemindeki faiz indirimlerinin toplamı 400 baz puana ulaştı.
MB’nin puanlık faiz kararının ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareket hızlanmıştı. Karar sonrası dolar 11,31’in üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.