Dolar/TL kaldığı yerden devam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni adımlar silsilesinin geleceğini duyurmasıyla dün 16,75’e kadar düşen dolar/TL, açıklanan önlemler sonrasında tekrar 17,25’e çıktı.

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Bakanlık Twitter hesabı üzerinden ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ yeni ‘önlem’i gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplanması olarak duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında GES’in getirisi, taban faizi ve vadesi hakkında bir bilgi yer almıyor. Senetlerin endeksleneceği gelirler de belirtilmemiş. Aynı zamanda vade ve getiri oranıyla ilgili bilgilendirme de yok.

Bakanlığın işlemlerin kapalı olduğu akşam saatlerinde açıklama yapacağını duyurması sonrası döviz kurlarında dalgalanma yaşanmıştı. Hatta dün 17,25’in üstünü gören dolar/TL 16,75’e kadar çekildi.

Ancak açıklanan adımlar piyasaları tatmin etmeyince gece yarısı kur yeniden 17,25’lere geri geldi. Bu sabah saatleri itibariyle de dolar/TL 17,24, avro/TL 18,35’den işlem görüyor.