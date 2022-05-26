Dolar/TL 16,50’ye doğru gidiyor

Gece saatlerinde 16,45’i gören dolar/TL güne 16,40 seviyesinin üstünde başladı.

Kurdaki iki hafta önce başlayan yükseliş 16 bariyerinin de sorunsuzca aşılmasının ardından hızla sürüyor. Önce 20 Aralık’tan bu yana geçilmeyen 15 direncini kıran dolar/TL pazartesi günü kabine toplantısından enflasyona endeksli ürünün çıkacağı beklentisiyle bir duraklasa da beklentiler gerçekleşmeyince 16 lira bariyerini de aşmıştı.

Ancak kurdaki yükseliş durmuyor. Dolar/TL bugünkü açılışta dünü de geçerek 16,44 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasada gözler Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında. Yüzde 70’e dayanan enflasyon ve kurdaki yükselişe rağmen PPK’dan yüzde 14 politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor.