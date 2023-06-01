Dolar/TL hazirana rekorla başladı

Dolar/TL kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazandığı seçimler sonrası haftanın dördüncü iş gününde de yükselişte.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.
Mayıs ayını 20,76’yla kapatan dolar, hazirana yeni bir rekorla başladı.
Bugün dolar/TL, günün ilk saatlerinde 20,82 seviyesini gördü. Bu, doların gördüğü en yüksek seviye.
Kur saat 9:14 itibariyle 20,77 seviyesinde.