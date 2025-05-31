Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta avro yüzde 0,69, dolar yüzde 0,55 değer kazanırken, gram altın yüzde 1,33 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,33 azalışla 4.140,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,30 değer kaybıyla 27.995,00 liraya düştü.
Doların satış fiyatı yüzde 0,55 yükselişle 39,2440 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,69 artışla 44,4710 lira oldu.
Geçen hafta 52,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,32 yükselişle 52,8500 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,55 artışla 47,6500 liradan alıcı buldu.