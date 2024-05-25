Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,01, avro yüzde 0,13, gram altın yüzde 2,81 değer kaybetti.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,81 düşüşle 2.421 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,99 kayıpla 15 bin 977 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,01 azalışla 32,2280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,13 düşüşle 34,9600 lira oldu.
Geçen hafta 40,8680 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 artarak 41,0600 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 azalışla 35,2730 liradan alıcı buldu.