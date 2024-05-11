Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,40 değer kaybederken, altın yüzde yüzde 2,68, değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 yükselişle 2.448 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,51 artışla 16 bin 116 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,40 azalışla 32,2160 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 34,7410 lira oldu.
Geçen hafta 40,8150 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 düşerek 40,4920 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,72 azalışla 35,4640 liradan alıcı buldu.