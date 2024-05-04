Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,31, altın yüzde yüzde 2,13, değer kaybederken, avro yüzde 0,31 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,13 kayıpla 2.384 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,98 düşüşle 15 bin 877 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,31 azalışla 32,3450 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 34,8410 lira oldu.
Geçen hafta 40,7120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,25 artarak 40,8150 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 artışla 35,7200 liradan alıcı buldu.