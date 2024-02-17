Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde yüzde 0,47 değer kazanırken, gram altın yüzde 0,30 değer kaybetti.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kayıpla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü.

Doların fiyatı yüzde 0,47 artışla 30,8290 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,06 yükselişle 33,1280 lira oldu.

Geçen hafta 38,8490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02 azalarak 38,8410 liraya geriledi.

İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 kayıpla 35,0830 liradan alıcı buldu.