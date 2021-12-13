Dolar/TL 14,75’i gördü

Gözlerin Merkez Bankası (MB) toplantısına çevrildiği haftanın başında Dolar/TL kuru 14,75’i aşarak tarihi rekorunu kırdı. 15’i zorlayan dolar kuru, saat 11.07 itibariyle 14,37 seviyesine geri çekildi.
Avro/TL 16,65’i geçti, Sterlin 19 liraya merdiven dayadı. Gram altın ise 822 lirayı aşarak rekor kırdı. Merkez Bankası önceki haftalarda dolar/TL 14 liraya yakınlaşınca döviz satım müdahalelerine başlamıştı.
Bu hafta MB dahil 20 merkez bankası yılın son toplantısını gerçekleştirecek. MB’nin 100 baz puan indirim yapması bekleniyor.