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Yaramazlara biraz batar!

Dolar/TL 14,75’i gördü

Gözlerin Merkez Bankası (MB) toplantısına çevrildiği haftanın başında Dolar/TL kuru 14,75’i aşarak tarihi rekorunu kırdı. 15’i zorlayan dolar kuru, saat 11.07 itibariyle 14,37 seviyesine geri çekildi.

Avro/TL 16,65’i geçti, Sterlin 19 liraya merdiven dayadı. Gram altın ise 822 lirayı aşarak rekor kırdı. Merkez Bankası önceki haftalarda dolar/TL 14 liraya yakınlaşınca döviz satım müdahalelerine başlamıştı.


Bu hafta MB dahil 20 merkez bankası yılın son toplantısını gerçekleştirecek. MB’nin 100 baz puan indirim yapması bekleniyor.

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Bakanlığın 3 milyar liralık ödemesi tıbbi cihaz sektörünü böldü

Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş dönem alacaklarına istinaden tıbbi cihaz üreticilerine yaptığı 3 milyar liralık ödeme, sektörü ikiye böldü. Ödemenin 920 milyon lirasının tahsis edildiği ortopedi ve beyin cerrahisi cihazları üreticileri Bakan Fahrettin Koca’ya teşekkür mesajları yayınladı. Alacağı bulunan sair üreticilerse duyurularında, kurumlar arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi ve vadesi geçmiş yaklaşık 5 milyar lira alacağın ödeme takvimine bağlanmasını istedi.

Demirtaş: Geleceğin Türkiye’sinde AKP-MHP yok

Edirne Cezaevi’nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Geleceğin Türkiye’sinde AKP-MHP yoktur, bitmiştir onlar. Şimdi artık, yeniyi inşa etmek için demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğinin zamanıdır” dedi.