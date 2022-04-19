Dokuz yaşındaki kızını öldürdüğü öne sürülen anne intihara kalkıştı

Hatay’da dokuz yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen anne intihara kalkıştı.

csgorselarsiv.org

İskenderun ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Bahar Berberci S.’nin, bugün kızı Elif Eylül’ü kalp bölgesinden bıçakladığı iddia edildi.

AA’nın haberine göre kadın aynı bıçakla kendisini yaraladı, daha sonra asit olduğu öne sürülen bir maddeyi içti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gitti. Kadınla kızı İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elif Eylül hastanede ölürken, annesinin hayati tehlikesi sürüyor.

Kadının eşinden ayrı yaşadığı belirtildi.