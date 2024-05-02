Dokuz işçinin toprak altında kaldığı faciada bakanlıklar topu birbirlerine attı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin Meclis’te kurulan araştırma komisyonunda bakanlıklar sorumluluk kabul etmedi.

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Madende 13 Şubat’ta ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılmış ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.

Aylar sonra belirli aralıklarla iki işçinin cansız bedenlerine ulaşılsa da 7 işçi hala toprak altında.

Faciayla ilgili Meclis’te kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Başkan Atay Uslu’nun başkanlığında toplandı.

ANKA’nın haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri dinlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 30 Nisan’daki toplantıda sorumluluğu kabul etmeyerek şunları demişti:

“Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevzuatı kapsamında, onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu.”

Çevre Bakanlığı da sorumluluk kabul etmedi

Komisyonun bugünkü toplantısında aynı soru Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na soruldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz’e şu soruyu yöneltti:

“10 milyon ton fazla kapasite yüklenmesi yapılmış. Üretim zorlaması olmuş. Nihai ÇED raporunda belirtilen kapasitenin aşılıp aşılmadığını Çevre Bakanlığı olarak izleme ve denetleme görevinizi yerine getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Burada yığın liç kapasitesinin üzerinde bir yükleme yapıldığını denetlediniz mi denetlemediniz mi?”

Akdeniz soruyu şöyle yanıtladı:

“Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok. Bizim mevzuatlarımızda işletme prosesleriyle ilgili ‘Burada yetkilisiniz, görevlisiniz’ diye bir hüküm yok.”