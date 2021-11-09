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Dokuz ilde çocuk pornosu operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen çocuk pornosu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

DHA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı ve İstanbul Anadolu başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım uygulamasında gruplar kuran ve para karşılığında müstehcen çocuk videoları paylaşan şüphelilere yönelik harekete geçti.


Ekipler, dün ve bugün İstanbul merkezli, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Mersin, Kahramanmaraş ve Erzurum olmak üzere toplam dokuz ilde 18 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

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