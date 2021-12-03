Doğu ve güneydoğu illerinde sınır ticaretine limit getirildi

Doğu ve güneydoğu illerinde sınır ticareti kapsamında ithalat değer limiti 75 milyon dolar kadar tarım, 75 milyon dolar kadar sanayi ürünleri olmak üzere toplam 150 milyon dolar olarak belirlendi.

Her bir komşu ülke için ithalat değeri limiti söz konusu tutardan daha az olarak da belirlenebilecek. Tahis edilen limit yıl içinde değiştirilemeyecek ve bir sonraki yıla devredilemeyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay sınır illerinden yapılacak sınır ticaretini düzenleyen cumhurbaşkanı kararına göre, ilgili gümrük kapısı veya sınır ticaret merkezlerinden 30 gün içinde en fazla 75 dolar karşılığı TL değerinde eşya ithal edilebilecek. İthalatta KDV ile ÖTV oranları toplamından oluşan tek ve maktu vergi uygulanacak.

Sınır ticareti kapsamında, ihracı ve ithali yasaklanmış veya belli bir kuruma bırakılmış maddeler, damping, sübvansiyona karşı ve koruma önlemlerine tabi ürünler, petrol ve petrol ürünleri, harp araçları, patlayıcı maddeler, silah ve mühimmat, av malzemesi, amonyum nitrat ve benzeri patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler ithal ve ihracı yapılamayacak.

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile insan, bitki ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil ettiği belirlenen ürünlerin ticareti de yasak kapsamında bulunuyor.

Karar kapsamında, sınır kapılarından, Sarp, Türkgözü, Aktaş, Dilucu’ndan Gürcistan ve Nahçıvan’a, Gürbulak, Kapıköy Esendere Habur, Derecik, Üzümlü ve Habur’dan İran ve Irak’a, Nusaybin, Akçakale, Karkamış, Öncüpınar ve Cilvegözü’nden Suriye’ye sınır ticareti yapılabilecek.

Karar ayrıca, Sarısu, Esendere, Kapıköy ve Dilucu sınır kapılarda gümrük hattı üzerinde sınır ticaret merkezlerinden İran ve Nahçıvan’a sınır ticareti yapılabilmesine imkan tanıyor.

Karara göre, esnaf ve tacirlerin sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilmesi ve ilgili sınır ticaret merkezlerinde mağaza kiralayabilmesi için üç yıl süreyle düzenlenen sınır ticareti belgesine sahip olması gerekiyor.

Karar öncesinde düzenlenmiş sınır ticaret belgeleri ile ithalat uygunluk belgeleri, sınır ticaret merkezlerindeki mağaza kira sözleşmeleri sonuna kadar geçerli olacak.