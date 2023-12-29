Doğayı taklit etmek: Biyomimikri

İnsanlığın doğaya hükmedip üstünlük sağladığı mı doğru, yoksa doğayı taklit ederek hayatta kalmayı başardığı mı? Biyomimikri felsefesinin temeline baktığımızda; doğanın kusursuz yapısını taklit ederek yarattığımız tasarımların, hayatımızı sürdürebilmemiz adına nasıl fark yarattığını görmek mümkün.

Her canlının tek bir görevi var: Hayatını ve soyunu sürdürebilmek için yaşamı kendisi için güvenli ve konforlu bir hale getirmek. Birçok canlının temel motivasyonu da bu görevi sağlıyor. İnsanoğlu olarak bizim de temelde yaptığımız şey, soyumuzun güvenliğini sağlayacak gelişimlerin peşinde koşmak. Ve görünen o ki, doğa bize bu konuda her daim ilham veriyor.

İşte doğadaki organizmaların sistem tasarımından ilham alınmasına, bu özelliklerin taklit edilmesine ve mühendislik süreçlerinin böyle ilerletilmesine ‘Biyomimikri’ deniyor. Biyomimikri ‘doğadan öğrenme’ anlamına geliyor ve biyolojik sistemlerin karmaşıklığını anlayarak öğrenilen bilgileri, tasarım ve mühendislikte kullanmaya odaklanıyor.

Biyomimikri yaklaşımı, doğadaki canlıların uzun evrimsel süreçte çevreye kusursuz biçimde uyum sağlamış ve en etkili sonuçları bu uzun deneyimler sonucunda elde edeceğini düşünerek bu özellikleri taklit eden insan tasarımlarının da benzer faydalardan yararlanabileceğini savunuyor. Biyomimikri; sürdürülebilir enerji, enerji verimliliği, malzeme bilimi, tıp ve robotik gibi birçok farklı alana hizmet ediyor.

Üç temel prensip

Doğanın şaşmaz bilgilerini, insan yapımı sistemlere entegre etmeyi amaçlayan biyomimikrinin üç temel prensibi bulunuyor:

1. Doğadan öğrenme: Biyomimikri, doğanın karmaşıklığından ve çeşitliliğinden ilham alıyor. Canlıların evrimsel gelişim sonucunda geliştirdiği özellikler, mükemmel uyum ve etkinlikle sağlanıyor.

2. Fonksiyonel taklit: Biyomimikri bir canlının sadece değişimini değil, aynı zamanda işlevsel özelliklerini de taklit ediyor. Yani bir canlının görevini nasıl yerine getirdiğini anlamaya çalışıyor ve bu bilginin saklanmasını hedefliyor.

3. Sürdürülebilirlik: Doğadaki tüm tasarımlar, sürdürülebilir ve enerji verimliliği özelliğine sahip. Biyomimikrinin de doğadan alınan ilhamla bizi sürdürülebilir tasarımlara ve çözümlere götüreceğine inanıyor.

Biyomimikri felsefesiyle tasarlanmış pek çok tasarım, bize bu temel prensiplerin doğruluğunu kanıtlıyor.

İnsanlık olarak doğadan aldığımız ilhamla, hayatımızı kolaylaştıran pek çok büyük ve küçük tasarıma imza attık. Gelin, bu en iyi biyomimikri örneklerine birlikte bakalım!

‘Cırt cırt’a ilham olmuş dikenler

George de Mestral, 1941’de köpeğiyle dolaşmaya çıkıp döndüğünde, hayvanın üzerindeki dikenlerin nasıl olup da yapışıp kaldığı üzerine kafa yoruyor ve bu tutunmanın dikenlerde bulunan mikroskobik boyutlardaki kancalar tarafından gerçekleştiğini keşfediyor. Buradan ilham alarak bugün ayakkabılardan montlara pek çok yerde kullanıp ‘cırt cırt’ adını verdiğimiz tasarıma ulaşıyor.

Büyük beyazlardan yüzücü mayolarına!

Büyük beyaz köpek balıklarının cilt yüzeyleri, onları hızlı birer yüzücü haline getiren deridişçik adlı üçgen ve sert pullarla kaplı. Bu sert pullar sayesinde, köpek balıkları suda daha az sürtünür, daha sessiz ve hızlı bir şekilde yol alır. Köpek balıklarının bu özelliğini keşfeden mayo tasarımcıları, bu özellikte kumaşlar tasarlayarak yüzücülere büyük avantaj sağlamayı başardı.

Hızlı trenlere ilham olan kuşlar!

Suya çok hızlı bir şekilde dalarak avlanmalarıyla bilinen yalı çapkını kuşları, hızlı trenlere ilham verdi. Trenleri daha hızlı ve sessiz bir hale getirmenin yollarını arayan mühendisler, yalı çapkını kuşlarının bu kusursuz geçişi sağlayan kafa yapısından ilham aldı ve hızlı trenleri bu tasarımı taklit ederek planladı. Bu sayede trenin hızı artarken hareketten kaynaklanan hava değişimi ve elektrik tüketiminde düşüş gözlendi.

Denizaltılar ve Nautilus

Nautilus, kabuklu bir deniz canlısı ve dalmak istediğinde vücudunda bulunan odacıkları suyla dolduran, çıkmak istediğinde ise özel bir gazla bu odacıkları boşaltan bir sisteme sahip. Denizaltılar, nautilus’ların bu özelliklerini taklit etmek üzere tasarlandı. Denizaltı dalarken, dalış odalarının içi suyla doldurulur ve çıkmak için su motorlar sayesinde boşaltılır.

Termitlerin ısı yalıtımı mucizesi

Karıncaya benzeyen termitler, yeryüzünde boylarına oranla en yüksek yapıları inşa eden en iyi mühendislerdir. Üstelik bu yapıların içi inanılmaz bir hava sirkülasyonu tasarımına sahip. Mimar Mick Pearce, termitlerden ilham alıp, kendi ısı yalıtımına sahip bir bina tasarlayarak mükemmel bir biyomimikri projesine imza attı.

Mimariden giyime, savunmadan bilime pek çok alanda bilgi birikimini taklit ettiğimiz doğa, bize daha sürdürülebilir çözümler üretme konusunda da ilham veriyor. Tüm bu sebeplerle, biyomimikri felsefesini benimseyen daha fazla tasarımı görmeye ihtiyacımız yok mu sizce de?