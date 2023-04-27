Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt’ı Ruslara sattı

Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt’ın Rus şirket PSJC Tatneft’e satışının tamamlandığını duyurdu. Satıştan Doğan Holding’e 168 milyon dolar düşecek.
Doğan Holding, 4 Nisan 2023 tarihli KAP açıklamasında yüzde 50 paya sahip olduğu Aytemiz Akaryakıt’ın 320 milyon dolar karşılığında Rus şirket PSCJ Tatneft’e satılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Açıklamada, işlem kapanışının gerekli yasal onayların alınması sonrasında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydedilmişti.
Doğan Holding’in dünkü KAP açıklamasındaysa gerekli yasal onayların alındığı belirtilirken satış işlemlerinin de tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, kapanış günündeki tahmini net borç tutarı dikkate alınarak Doğan Holding’in payına düşen 160 milyon dolar 168 milyon dolara yükseldi.