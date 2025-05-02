Doğan Durgun: Barış denilen umuda tutunanların umudusun Sırrı abi

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John Lennon’un bir şarkısında geçen, “Hayat, siz geleceğe dönük planlar yaparken, başınızdan geçenlerdir” sözü sanırım en çok senin öyküne uyuyor Sırrı abi. Ömrün boyunca biriktirdiğin kelimelerle güzel yazılar yazmak, siyasi taşlama filmleri çekmek istiyordun. Milletvekilliği teklifini de bir dönem olmak şartıyla kabul etmiştin. Sonrasında, yıkılan Berlin Duvarı’nın bitişiğinde ev yapmış bir gurbetçinin hikâyesini filme çekmek istiyordun. 2011 seçimleri ile başlayan aktif politikacılığın, ülkede kimsenin beklemediği bir anda başlayan Çözüm Süreci ile başka bir yere evrildi. Tarih omuzlarına bambaşka bir yük bıraktı. Türk-Kürt barışını savunan ömrün, bu barışın gerçekleşmesi sürecinde sana bambaşka görevler yükledi. Sen bambaşka planlar yaparken, ülkenin içinden geçtiği süreç sana başka planlar sundu.

Senin son dönemde milletvekili olmak istemediğini çok kişi biliyor. Bilmeyenler için bir de ben not düşmüş olayım. Yeniden barış süreci olur diye, sağlığından feragat edip, aday oldun. Birinci çözüm sürecinin büyük emektarlarındandın. Demirtaş da tutsakken, böyle bir görevden kaçamazdın. Sana kimlikçi Sırrı diyen ulusolcu faşistler, senin Türkmen olduğunu bile bilmezler. Latin Amerika’dakilere yüreklerini açarlar ama yanı başındaki Kürtlere düşmanlar. Bunun için senden hazzetmiyorlar.

Bir yandan da yürekleri senin için atan milyonlar var. Verdiğin emekleri insanlar şimdi görüyor. Her görüşten insanlar senin için inandıkları biçimde dua ediyor. Kızının, torununun, arkadaşlarının, dostlarının ve barış denilen umuda tutunanların umudusun Sırrı abi. Bu ülkede genel paydanın umudu olmak nadir rastlanılan bir şeydir. Kızını, torununu, barış diyenleri öksüz bırakma abi. Herkes kollarını açmış, dönüşünü bekliyor, yarı yolda bizi bırakma abi.

Doğan Durgun’un yazısı