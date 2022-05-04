Diyarbakır’daki silahlı saldırıda aynı aileden iki kişi öldü, üç kişi yaralandı

Diyarbakır’da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, üç kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda aynı aileden beş kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan ikisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, biri de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.