Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına saldırı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde elektrik akımına kapılarak ölen kişinin yakınları hastanede sağlıkçılara saldırdı. Müdahale sırasında bir kişi polisin silahını alarak ateş açtı. Kurşun duvara isabet etti.

Fotoğraf: Twitter/Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayın ayrıntılarını paylaştı.

Koca, “Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesine getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. Bir kişi yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak bir el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir” dedi.

Ateş eden kişinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını ve hastanedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Koca, “Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimi olanlara hatırlatıyorum, bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi.” bilgisini paylaştı.

Şahıs Emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice’deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. SUÇA EĞİLİMİ OLANLARA HATIRLATIYORUM: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 YIL 5 AY HAPİS CEZASI verildi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 24, 2022

Acil müdahale odasının kapısı bariyerlerle kapatıldı

Bu arada, olaya ilişkin Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar, saldırı sırasında yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.

Fotoğraflarda, acil müdahale odasının kapısını kapatan sağlık çalışanlarının sedyeler ve oksijen tüpüyle bariyer oluşturarak, dışarıdan içeriye girilmesini engellediği görüldü.

Ayrıca bir başka fotoğrafta hasta yakınının açtığı ateş sonucu merminin isabet ettiği duvarın görüntüsü yer aldı.