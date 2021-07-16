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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’ne göre deprem bugün saat 11:44’te Ergani ilçesinde 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Deprem çevre illerden de hissedildi.

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