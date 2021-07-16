Diyarbakır’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’ne göre deprem bugün saat 11:44’te Ergani ilçesinde 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Kadıköy’deki olayı yalnızca azınlıklara yapılan tacizle özetlemek doğru olmaz, zira senelerdir dozu artarak sürekli bir şeyler oluyor semtte. Farklı yaşam tarzlarına tahammülsüzlükle, rant hırsının kavşak noktasında konuşlanmış sağcı çakallığının, Kadıköy’deki mozaiği kaldırıp, mermer döşeme tutkusunun tarihi, AKP’den de eskidir
Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle altı kişi hayatını kaybetti.
Kimi ilçelerde birim değerlerinin 10-15 kat artması, emlak vergisinde de dört-beş kata varan yükselişlere sebep olabilir.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, stabil coinlerin finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi hakkında ‘bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını’ iddia eden uluslararası hacker grubu Anonymous’a cevap verdi: “Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil.”