Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın: İkisi çocuk toplam üç kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 13 katlı binada çıkan yangında ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan sitedeki 13 katlı binada henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binadaki vatandaşlar tahliye edildi.
İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, ikisi çocuk toplam üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrole alındı, soğutma çalışması sürüyor.