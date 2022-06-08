Diyarbakır’da en az 16 gazeteci gözaltına alındı

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu en az 16 gazeteci gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır’da polisler, sabah saatlerinde çok sayıda gazetecinin evine baskın düzenledi.

DFG Eş Başkanı Serdar Altan, Jinnews müdürü Safiye Alagaş, Jinnews editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu ve Remziye Temel gözaltına alındı.

Baskın sırasında gözaltına alınan gazetecilerin telefon ve kimi dijital materyallerine el konuldu.

Gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.