Diyanet’ten ‘Mum dibini ışıtır’ projesi: İmamların eşlerini eğitecek

Diyanet İşleri Başkanlığı imamların eşlerine ‘Mum dibini ışıtır’ projesi kapsamında eğitim verecek. Projenin amacı din görevlisi eşlerine ‘gönüllüler ordusunun birer mensubu olma şuuru kazandırmak‘.

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Kısa Dalga’dan Sinan Tartanoğlu‘nun haberine göre Diyanet, din görevlilerinin eşlerini beş yıl süreyle eğitecek. Söz konusu projenin 2022-2023 arasında 20 pilot ilde uygulandığı ve başarılı sonuçlar aldığı belirtildi. Diyanet projeyi artık 81 ilde uygulayacak.

İmam eşlerine evliliğe ilk adım seminerleri, temel aile bilinci eğitimi, aile ve sosyal hayat eğitimi, aile ahlakı seminerleri, koruyucu aile semineri ve temel dini bilgiler seminerleri verilecek.

Sosyolog ve psikologların katılacağı eğitimler kapsamında kaynaşma toplantıları da düzenlenecek.

Diyanet’in proje dosyasında yer alan bilgilere göre ‘programlarda polemik oluşturacak üsluptan uzak durulacağı’ da belirtildi.