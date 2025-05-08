Diyanet İşleri Başkanı'na göre Batı merkezli bilgi, epistemolojik ve ontolojik açmazda

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün hayat, epistemolojik ve ontolojik bakımdan ciddi açmazları bulunan, insan, varlık ve alem konusunda paradoksal bir anlayışa saplanmış Batı merkezli bilgiyle şekillenmekte” dedi.

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Erbaş, 9’uncu Dini Yayınlar Kongresi’nin açılışında bugün bilimsel bilgi ve teknolojinin belirleyici olduğu bir çağın yaşandığını belirterek şunları söyledi:

* Bugün hayat, epistemolojik (bilgi felsefesi) ve ontolojik (varlık felsefesi) bakımdan ciddi açmazları bulunan, insan, varlık ve alem konusunda paradoksal bir anlayışa saplanmış olan Batı merkezli bilgiyle şekillenmektedir.

* Beşeri ilişkilerden insanın çevreyle münasebetine kadar hayatın her alanı, Batı’nın zihin kodlarıyla dizayn edilmektedir. Dinin ve maneviyatın alabildiğine ötelendiği ve örselendiği bu süreçte toplumların inanç ve değer yargıları ciddi yaralar almaktadır.

* Böylece adalet, merhamet, emanet, barış, itidal gibi değerler, yerini büyük oranda kaos, kargaşa ve anlamsız çatışmalara bırakmaktadır.

* İnsanlığın bireysel, toplumsal ve küresel boyutta ihtiyaç duyduğu güven ve huzur, ancak İslam’ın hakikatlerinin bilgi, bilinç, ahlak ve sistem düzeyinde hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır.

* Bu itibarla, bilgi çağının insanına sahih dini bilgiyi en doğru ve etkili şekilde sunmanın yollarını bulmalıyız. Dijitalleşmeyle birlikte etkileşimin küresel boyutta gerçekleştiği günümüzde bu sorumluluğumuz her zamankinden daha fazladır.

Erbaş, 10 Mayıs’a kadar sürecek kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.