Disney ‘süper kahramanlar’a mesafe koyuyor: ‘Kalite’ye odaklanılacak

Marvel severlere kötü haber: Disney süper kahramanlar serisini seyreltecek.

Fotoğraf: Disney

Disney, bir dizi gişe fiyaskosunun ardından, daha az film yayınlamayı ve ana serilerinde ‘kaliteye daha fazla odaklanmayı’ planlıyor.

Hollywood devi, son yıllarda gösterimleri hızlandırılan Marvel Sinematik Evreni’ndeki yapımlarda kesintiye gidiyor.

Disney CEO’su Bob Iger, Wall Street analistlerine “Çıktıyı azaltmak ve kaliteye daha fazla odaklanmak için stüdyoyla çok çalışıyorum” dedi. “Bu özellikle Marvel için geçerli.”

Disney’e ait Disney+ ve Hulu, son çeyrekte beklenmedik oranda kar elde etti: Şirket ilk kez yayına yönelik maliyetli girişimlerden para kazandı.

Ancak Disney+ analistlerin beklediği kadar abone ekleyemedi. Şirketin kar tahmini de beklentilerin altında kaldı. Bunun üzerine Disney hisseleri dün sabah yüzde 10 düştü.