Disney animasyonunun şarkısı zirvede

Disney animasyonu ‘Encanto’nun şarkısı ‘We Don’t Talk About Bruno‘ ABD’deki müzik listelerinde zirveye yükselerek son ayların en çok dinlenen şarkısı oldu.

Bestesi ve sözleri Lin-Manuel Miranda’ya ait şarkı, Adele’in ‘Easy On Me’ şarkısını Billboard zirvesinden düşürerek zirveyi kaptı. Böylelikle şarkı, 1993’te vizyona iren ‘Aladdin’ filmindeki ‘A Whole New World’den sonra listenin zirvesine ulaşan ilk Disney şarkısı oldu.

Disney’in ‘Frozen’ filminin Oscar ödüllü şarkısı ‘Let It Go’ 2014’te listede en fazla beş numaraya kadar yükselmişti.

Zirveye yükselen şarkının yer aldığı film ‘Encanto’, Türkiye’de de kasım ayında vizyona girmişti. Film, Kolombiya dağlarında yaşayan ve özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediniyor.