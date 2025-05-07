Dışişleri, AP'nin Türkiye raporunu 'gerçek dışı' buldu

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye ilişkin raporunun ‘gerçek dışı’ ve ‘önyargılı’ olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: AA

27 sayfalık raporda Türkiye’de yargı bağımsızlığından ifade özgürlüğüne, Kürt meselesinden Kıbrıs’a kadar birçok eleştiri var.

Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinin ‘demokrasi’, ‘hukukun üstünlüğü’ ve ‘temel haklar’dan oluşan üç ayaklı bir süreç olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin AB’yle değer ve standart uçurumunu kapamak için somut adım atmadığı vurgulanıyor.

Rapor bugün AP’deki oylamadan geçti.

Ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı raporu reddetti, tespitlerin ‘çarpıtılmış’ olduğunu ileri sürdü.

Açıklama şöyle:

“Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün (7 Mayıs) kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir.

Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz.

Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir.”



