Direk danslı 23 Nisan gösterisine inceleme

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir’de CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin 23 Nisan etkinliğindeki direk danslı gösteri için inceleme başlattı.

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Asuva Park’ta dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir kadın ve bir erkek sırayla direk dansı yapmış, gösteri sosyal medyada hedef gösterilmişti.

Bursa Valiliği gösteriye karşı İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep etti.

Valilik etkinliğiyse şu sözlerle hedef aldı: “Çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez.”