Diploma soruşturması: İmamoğlu dahil 27 kişi ifadeye çağrıldı

İstanbul başsavcılığı, üniversite diplomaları iptal edilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 26 kişiyi ifadeye çağırdı.

Görsel: İBB

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, 26 Şubat’ta ifadeye çağırmıştı.

İmamoğlu 5 Şubat’ta ifade vermiş, iddiayı reddetmişti.

Başsavcılık iki kez İstanbul Üniversitesi’ne yazı yazmış, üniversite yönetimi 18 Mart’ta İmamoğlu dahil 27 kişinin diplomasını ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle iptal etmişti.

Başsavcılık soruşturma kapsamında 27 kişiyi ifade vermesi için emniyete çağırdı.

İmamoğlu, İBB odaklı soruşturmalarda gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘yolsuzluk’ suçlamasıya tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve görevden uzaklaştırılmıştı.



