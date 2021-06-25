Dilmen’in dava açtığı Çakar beraat etti: Trump’ı kastetmiş

Eski Fenerbahçeli oyuncu Rıdvan Dilmen’in eski hakem Ahmet Çakar’a açtığı dava beraatle sonuçlandı.

Çakar, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020’de “İblis için zor günler başlıyor” yazılı bir paylaşım yapmıştı. Bunun üzerine, futbolculuk döneminde oyun zekası nedeniyle ‘Şeytan’ lakabı takılan Dilmen, şikayetçi olmuştu.

İstanbul başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Çakar’a ‘hakaret’ suçundan üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar hapis istenmişti.

İstanbul 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün ilk duruşması yapıldı. Çakar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Çakar savunmasında şunları söyledi: “Atılı suçu kabul etmiyorum. İddianamede geçen paylaşımı ben Rıdvan Dilmen’i kastederek yazmadım. Rıdvan’la 40 yıldır arkadaşız. Suç tarihinden üç ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz bozuktu ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD başkanı Trump için yazmıştım. Beraatımı istiyorum.”

Dilmen’in avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme, Ahmet Çakar’ın beraatine karar verdi.