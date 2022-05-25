Dilek Güngör: Türkiye pandemi sonrası yakaladığı avantajı da kaybedecek

Tabii, 2000’li yıllara kadar tercih edilen meslek liseleri zorunluluk dolayı gidilen okullar olmaya başladıkça, toplumda “niteliksiz” öğrencilerin gittiği okullar oldukları algısı kırılmadıkça, eğitim sisteminde gerekli planlamalar yapılmadıkça yıllardır yaşanılan sorun çözülmediği gibi Türkiye pandemi sonrası yakaladığı avantajı da kaybedecek. Bu iş öyle sektörlerin üç-beş meslek lisesi açarak ya da protokol imzalayarak aşacağı bir sorun olmaktan çıktı. Hükümet-sanayici-akademisyenler bir araya gelip acil eylem planı belirlemeli… Çocuklarını mesleki eğitime gönderecek ailelere destek mi verilecek, öğrencilere okul ve çalışma hayatında avantajlar mı sağlanacak, meslek lisesi tercih eden erkek öğrencilere askerlik muafiyeti mi getirilecek, bir an önce harekete geçilmeli…

Yoksa o hep Avrupa’ya karşı övündüğümüz genç nüfus avantajı çöp olacak.

Dilek Güngör’ün yazısı