Dilek Güngör: Tanju Özcan, otelin ruhsatının Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini söylüyor

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 76 cana mezar olan otelin ruhsatının Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini, kendi yetki sınırları dışında bir bölge olduğunu söylüyor. Anlayacağınız, sorumluluğu bakanlığa atıyor, algı yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise 2021 ve 2024’te denetleme yapıldığını, itfaiyenin yetkisinde olan yangın yeterlilik belgesinin olduğunu anlatıyor. Burada haklıyı haksızı tartışmayacağım. Zira daha cenazeler bile defnedilmeden yapılan bu tartışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Fakat, ortada bir yetki karmaşası olduğu açık…

Çünkü, bir turizm tesisi açılırken turizmci valiliğe başvuruyor. Valilik işletmeciyi yetkili idarelere yönlendiriyor. Tüm işletmelerde olduğu gibi otellerde de açılış ve işletme için bazı izin ve belgelerin alınmış olması zorunlu.

Alınması gereken belgeler arasında itfaiye raporu ya da itfaiye ruhsatı olarak bilinen itfaiye uygunluk belgesi de var. Otellerde itfaiye raporunun alınabilmesi için herhangi bir yangın durumunda can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçebilecek tedbirlere uymak gerekiyor. Bunları yerine getiren işletme sahibi belediyelere başvuruyor.

Otel için itfaiye raporu şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için bir itfaiye görevlisi gelerek oteli yerinde inceliyor ve tutanak tutuyor. Olumlu ise işletmeye itfaiye raporu veriliyor. İtfaiye dışında diğer belgeler de tamamlandıktan sonra tesis işletme ruhsatı alabiliyor.

Bu ruhsatı alan işletme daha sonra bakanlığa başvurup, turizm işletme belgesi alabiliyor. Prosedür bu…

Dilek Güngör’ün yazısı