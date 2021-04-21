Dilek Güngör: Tamam, bu dövizler emanet, ancak sistem işliyor

Paranın ortadan kaybolduğu falan yok. Merkez Bankası rezerv verdiyse, karşılığında TL aldı. Aldığı TL ile swap (takas) yaptı. Londra’da swap limitleri kapatıldığı dönemde bankaların likidite yönetiminin sağlanması amacıyla bu ihtiyaç Merkez Bankası’yla karşılamaya başladı. 19 Nisan itibarıyla bu rakam 42.3 milyar dolar. Swap anlaşmaları 1,3,6 aylık yapılıyor. Hani “o Merkez’in parası değil” diyorlar ya… Bu o işte… Tamam, bu dövizler emanet… Ancak sistem işliyor. Bankaların bilançolarında şu anda dövizden TL’ye dönüş oranı çok yüksek değil… Velhasıl, burada şu anda sorun yok. Haa, döviz hesapları TL’ye dönmeye başlarsa da dolarizasyonun beli kırılacağı için zaten kurlar düşmeye başlar. Merkez Bankası da rezervini piyasadan toplayıp, yerine koyar. Valla ne diyeyim… Artık bu saatten sonra da anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!

Dilek Güngör’ün yazısı