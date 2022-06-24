Dilek Güngör: Suudi Arabistan Türkiye’ye üç teklifte bulundu

Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Ankara ziyaretiyle iki ülke arasında gerginliklerin yarattığı ticari anlaşmazlıklar son buluyor. Bugünden itibaren, Türk malları Suudi Arabistan gümrüklerinde bekletilmeden ülkeye alınacak. Ticari ve iş vizeleri anında verilecek. İhalelere Türk firmalarının alınmaması problemi de ortadan kalktı. Suudi Arabistan Türkiye’ye üç teklifte bulundu: Üçüncü ülkelere birlikte açılalım. Ülkede Türk mallarının sergileneceği bir fuar yapalım. Saudi 2030’da gerçekleştirilmesi öngörülen 3.3 trilyon dolarlık enerji, su, konut ve altyapı projelerine teklif verin.

Dilek Güngör’ün yazısı