Dilek Güngör: Savaş enerji dışında en çok gıdayı vuracak

Rusya-Ukrayna savaşı enerji dışında en çok gıdayı vuracak. Zaten bir süredir arz endişeleri, hava koşulları nedeniyle azalan rekolteler, tedarik koşullarındaki bozulma tedirginlik yaratıyordu. Dün adeta bu tedirginliğin üzerine tuz biber ekildi. Buğday fiyatları 9.5 yılın zirvesini gördü. Keza, mısır, soya fasulyesi, kakaoda da artışlar yaşandı.

Malum, Ukrayna Avrupa’nın ekmek sepeti… Afrika ve Orta Doğu’dan birçok ülke Rusya ve Ukrayna’dan gıda ithal ediyor. Savaş uzarsa gıda maddelerine erişim zora girebilir. Başka ülkelerden tedarik sağlanmaya çalışılsa da fiyatlar fırlayabilir.

Peki ya Türkiye’de durum ne?

Yılda 18-21 milyon ton yıllık üretimimiz var. Geçen yıl yağışların azlığı rakamı 17.7 milyon tona düşürdü. Ortalama yıllık tüketim ise 19 milyon ton civarında… Yeni buğday hasadı mayısta başlayacak. O zamana kadar Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) depolarında yeterli miktarda buğday, sanayicilerde un olduğu söyleniyor.

Dilek Güngör’ün yazısı