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Yaramazlara biraz batar!

Dilek Güngör: Göçün mantığını anlayan bana da anlatsın

Sanki Bodrum virüsten arındırılmış bölge, oraya gidince Kovid olmuyorsunuz!

Bu göçün mantığını anlayan bana da anlatsın.

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Düpedüz bencillik… Elbirliğiyle alıp virüsü oradan oraya taşıyoruz.

Tam kapanma öncesinde hükümet şehirler arası yolculuklara kısıtlama getirse böyle olur muydu?

Bence olmazdı. En azından virüsün şehirlerarası yolculuğunun önüne geçerdik. Ama iş işten geçti. Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘bu da Bodrum varyantı’, ‘Çeşme varyantı’ veyahut ‘Antalya varyantı’ açıklamalarına hazırlıklı olun.

Dilek Güngör’ün yazısı

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