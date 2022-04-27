Dilek Güngör: Elon Musk kendi medyasını oluşturdu

Sanki yıllardır Twitter ayrılıkçı değil miydi? Hatırlayın, geçmişteki Türkiye ve Müslümanlar’a yönelik ayrımcı uygulamalarını… Bu konulardaki dezenformasyonlara nasıl destek verdiğini, bu tür içerikleri paylaşan hesapları nasıl büyüttüğünü, sakıncalı içeriklerin silinmesi isteklerine nasıl cevap vermediğini hepimiz biliyoruz. Lafı uzatmayacağım…

Musk’ın gelişi Twitter’ın kurtuluşu mu lanetli bir dünyanın başlangıcı mı olacak, sanırım ileride daha net anlayacağız. Ama şunu söyleyeyim… Elon Musk kendi medyasını oluşturmuş oldu. Bu platformu kendi şirketlerini büyütmek için mi yoksa da siyaset için mi kullanacak, onu da hep beraber izleyeceğiz.

Dilek Güngör’ün yazısı