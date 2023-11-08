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Yaramazlara biraz batar!

Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkısı Spotify ve Apple Müzik’ten kaldırıldı

‘Kara para aklamak’ dahil altı suçtan tutuklanan Dilan Polat’ın ‘Enercii’ isimli şarkısı müzik dinleme platformları Spotify ve Apple Müzik’ten kaldırıldı.

Fotoğraf: Dilan Polat ‘Enercii’ klibinden

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişi ‘kara para aklamak’‘vergi kaçırmak’ ve ‘örgüt kurmak’ dahil altı suçtan tutuklanmıştı.


Polat’ın Temmuz ayında çıkan ve bu zamana kadar 96 milyon kişi tarafından dinlenen ‘Enercii’ şarkısı Spotify ve Apple Müzik gibi çevrimiçi müzik dinleme platformlarından kaldırıldı. 

Öte yandan şarkı Polat’ın YouTube hesabından görüntülenebiliyor.

Dilan ve Engin Polat tutuklandı

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