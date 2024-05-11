Dikkat, kene sezonundayız!

İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar, kene kaynaklı hastalıkları da artırabilir.

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Keneler artık daha geniş bir coğrafi aralıkta gelişiyor ve ilkbahar, sonbahar gibi mevsimlerde daha erken ortaya çıkıyor. Bu, birçok sıcak ilde kış aylarında bile Lyme hastalığına ve diğer hastalıklara neden olan kenelere karşı kendimizi korumada dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor.

Lyme hastalığı nedir?

Lyme hastalığı enfekte bir kene ısırmasından sonra ortaya çıkan, kırmızı döküntülü klasik semptomuyla bilinir. Ancak insanların yüzde 20 ile yüzde 30’unda döküntü gelişmez. Keneler kasık, koltuk altı, kulak arkası veya kafa derisi gibi koyu vücut kıvrımlarını ısırma eğiliminde olduğu için döküntüler gözden kaçabilir.

Bazı kişilerde baş ağrısı, ateş, üşüme, yorgunluk ve eklem ağrıları gibi gribe benzer belirtiler görülür. Bu nedenle kızarıklık fark ederseniz veya bu semptomları yaşıyorsanız tavsiye için doktorunuzu arayın. Bu aşamada, hızlı antibiyotik tedavisi bakteriyel enfeksiyonu ortadan kaldırabilir.

İnsanlar döküntüyü görmediği veya başka erken semptomlar yaşamadığı için tedavi almadığında bakteriler vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Bakterilerin kendisi sorunlara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemi de enfeksiyona aşırı tepki verebilir.

Her iki süreç veya bazen her ikisi de eklemlere, kalbe ve/veya sinir sistemine zarar verebilir. Lyme hastalığının herhangi bir aşaması için tedavi gören bazı kişilerde Lyme hastalığı sonrası sendromu gelişir ve bu da yorgunluk, bilinç bulanıklığı ve depresyon gibi çeşitli zayıflatıcı semptomlara neden olabilir.

Nasıl kaçınılır?

Kene ısırıklarını önlemek, Lyme hastalığını ve diğer kene kaynaklı hastalıkları önlemenin en iyi yoludur. Kara bacaklı keneler (geyik keneleri de denir) Lyme hastalığına neden olan bakterilerle enfekte olabilir. Lyme hastalığının görülme sıklığının yüksek olduğu bölgelerden birinde yaşıyorsanız aşağıdaki adımlar korunmanıza yardım edebilir.

Kenelerin nerede gizlendiğini bilin: Keneler genellikle yerdeki yapraklarda veya çimlerde bulunur. Bu nedenle çalı, çim, yaprak veya ağaçlara sürtünebileceğiniz yürüyüşlerde ekstra dikkatli olun.

Koruyucu giysiler giyin: Uzun pantolonları çorabın içine sokmak, kenelerin pantolon paçasının altına girmesini önlemenin en iyi yoludur. Açık renkli giysiler kenelerin görülmesini kolaylaştırabilir.

Kovucu kullanın: Böcek ilacı permetrinle (keneleri uzaklaştıran) ön işleme tabi tutulmuş giysiler satın alabilirsiniz. Veya kendi kıyafetlerinize ve ayakkabılarınıza sprey sıkabilirsiniz; sadece talimatları dikkatlice takip ettiğinizden emin olun.

Vücudunuzu kontrol edin: Yaygın ısırma bölgeleri diz arkası, kasık, kol altı, kadınlarda göğüs altı, kulak arkası ve ensedir. Lyme hastalığını bulaştıran kene türü yaklaşık olarak susam tanesi büyüklüğündedir. Bir kenenin size hastalığı bulaştıracak kadar bakteri bulaştırabilmesi için cildinize 24 ile 36 saat boyunca bağlı kalması gerektiğini unutmayın.