Diken’in ‘Tamince’ haberine Erdoğan’ın talebiyle erişim engeli

Diken’in ‘Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün 1 nolu siyasi ayağı Erdoğan’ dedi: İspatı işadamı Tamince’ başlıklı haberine erişim engeli getirildi ve silinmesine karar verildi.

EngelliWeb’ın aktardığına göre haber Tamince’nin talebiyle Antalya 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği‘nin 8 Ekim’deki kararıyla engellenmiş, ancak Antalya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği‘nin 21 Ekim’deki kararıyla engel kaldırılmıştı.

Aynı haber bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle başvurusu sonucu İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği‘nin 2 Aralık’taki kararıyla tekrar erişime engellendi ve silinmesine hükmedildi.

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz de kararı Twitter’da şu paylaşımla duyurdu: “Diken’in Fettah Tamince’nin erişime engellettiği haberi ile ilgili karara karşı yapılan itiraz kabul edilmiş & erişimin engellenmesi kararı kaldırılmış ve karar kesinleşmişti. Aynı haberin kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı talep ise kabul edilmiş. #sansürception.”

Erdoğan’a aşık

Haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir konuşması yer alırken, bunda CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylediği “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı” sözlerini savunup işadamı Fettah Tamince’yi kanıt olarak sunmuştu.

“Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Pek çok masum içeride” diye konuşan Kılıçdaroğlu, hakkında Emniyet’in ve MASAK’ın raporlarının bulunduğunu söylediği işadamı Tamince’ninse ‘FETÖ’yle güçlü bağlarına rağmen Erdoğan’a yakınlığından dolayı soruşturmaların dışında tutulduğunu savunmuştu.

Şirketlerine ait off-shore hesaplarla ilgili Panama Belgeleri’nde de ismi geçen Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin bazı şirketlerindeki transferlerin de Fethullah Gülen’e yakınlığı gerekçesiyle TMSF’ye devredilen Bank Asya Katılım üzerinden yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Tamince, daha önceki bir konuşmasında Erdoğan’a yakınlığını şu sözlerle ifade etmişti: “Evet Tayyip beyin adamıyım. Çünkü doğru işler yapıyor. Tayyip beyi tanıyınca da âşık oldum.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşması

“Fettah Tamince’nin koruyan kim, dokunulmazlığı kim sağlıyor? Bank Asya’ya 5 lira yatırdı diye insanları memuriyetten atıyor. Kim koruyor bu adamı kim” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu:

“‘FETÖ’nün 1 numaralı siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan’dır’ demiştim. Aynen devam. ‘Dava açsın ispat edeceğim’ demiştim. Dava açıldı ama ispat hakkı verilmedi. Ben size çok tipik bir örnek vereceğim. Önce Eren Erdem ile başlayayayım. 222 gündür tek kişilik hücrede kalıyor. Adalet orucu tutuyor. Osman Kavala da niye içeride kimse bilmiyor. Gazeteciler, yazarlar, avukatlar, askeri öğrenciler var içeride. Pek çok masum içeride.

Bir kişi var. FETÖ’nün mali ayağında, eğitim ayağında, medya ayağında, sivil toplum ayağında görevli. Adı ne? Fettah Tamince. On binlerce kişi tutuklandı. Apartman ödentilerini Bank Asya’ya yatırdı diye memuriyetten atılanlar oldu. Beyefendiye hiçbir şey yapılmıyor.”

Fettah Tamince dönemin Zaman gazetesinin bir kısmını satın alıyor ve Bank Asya’ya binlerce lira yatırıyor. Garibanı yakalayıp hapse atıyorsun, 17-25’ten sonra Zaman gazetesinin yüzde 10’unu alıp para aktarıyorsun bu adama kimse dokunmuyor. Fettah Tamince 15 Temmuz darbesinden sonra Gevher Sultan Vakfı’nın da aralarında olduğu çok sayıda örgütün yöneticisi. Kimse dokunmuyor

Fettah Tamince hakkında Emniyet’in raporu var. Tık yok. MASAK’ın raporları var, bir şey yapılıyor mu? Hayır!

MASAK raporlarında bu tosunun örgüt elebaşlarına para gönderdiğine dair ifadeler var, dokunulmuyor. Garibanlar hapiste, askeri öğrenciler hapiste, bu beyefendiye dokunan yok.

Polis raporlarına göre Fettah Tamince Pensilvanya’ya gidiyor. 17-25 Aralık sonrasında ziyarete gidiyor. Soruyorlar ‘Niçin gittin, kimlerle gittin’ diye. ‘Kimsenin adını hatırlamıyorum’ diyor, ‘Gittim, pişman değilim’ diyor.”

Fettah Tamince’nin koruyan kim, dokunulmazlığı kim sağlıyor? Bank Asya’ya 5 lira yatırdı diye insanları memuriyetten atıyor. Kim koruyor bu adamı kim! Bunun avukatlığını yapanlarla Erdoğan’ın avukatlığını yapanlar aynı kişiler mi? Bu avukatlar güçlerini nereden alıyor? Tamince’nin gücü nereden geliyor? Bu adamın özelliği ne?

Bu avukatlar yargıda çete oluşumunu sağlayan avukatlar mıdır? 27 Ocak 2019… Tamince Antalya’da belediye başkan adaylarının toplantısında protokol masasında oturuyor. Üstelik içişleri bakanının arkasında.”