Dijital bağımlılık araştırması: Öğrenciler daha çok oyun ve sosyal medya için kullanıyor

Araştırmaya göre Türkiye’de, dijital teknolojileri ilkokul ve ortaokul öğrencileri daha çok oyun oynamak, lise öğrencileri de sosyal medya için kullanıyor.

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Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu’nda ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile öğretmenlerin internet erişimi ve bunun sonuçları mercek altına alındı.

17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul ile 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3007 öğrenci ve 1243 öğretmenin görüşüne başvurularak hazırlanan raporda, tablet kullanımı ilkokul öğrencilerinde yüzde 67 çıktı.

Akıllı telefona sahip ortaokul öğrencilerinin oranı yüzde 64’ken bu oran lise öğrencilerinde yüzde 89.

Sendika Başkanı Talip Geylan, lise öğrencilerinin sosyal medyayı ve video izlemeyi daha fazla tercih ettiğini söyledi:

“Dijital teknolojileri hangi amaçla ne kadar süreyle kullandıklarını belirlemek amacıyla sorulan sorulara alınan yanıtlar incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin daha çok oyun oynamak ve video izlemek amacıyla, ortaokul öğrencilerinin de oyun oynamak, video izlemek, sosyal medya ve eğitim için kullandıkları tespit edilmiştir. Lise öğrencileri arasında ise sosyal medya ve video izlemek daha fazla olmakla birlikte, bu yaş grubunun oyun oynamak ve eğitim amacıyla da dijital teknolojileri kullandıkları ortaya çıkmıştır.”

Az oyun, çok başarı

Geylan, ekran süresi bakımından araştırma sonuçlarının, çarpıcı veriler ortaya koyduğunu vurguladı.

Dijital teknoloji kullanım sürelerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Geylan, şu verileri paylaştı:

*İlkokul öğrencilerinin yüzde 45,9’u bir ila iki saat, yüzde 17,6’sı üç ila beş saat, yüzde 7,1’i altı saat ve üzeri,

*Ortaokul öğrencilerinin yüzde 35,9’u bir ila iki saat, yüzde 17,2’si üç ila beş saat, yüzde 14,8’i altı saat ve üzeri,

*Lise öğrencilerinin ise yüzde 31,2’si bir ila iki saat, yüzde 9,4’ü üç ila beş saat, yüzde 3,2’si altı saat ve üzeri oyunda zaman geçirmektedir.

Geylan, ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça ders başarısının düştüğünün gözlemlendiğini söyledi:

“Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı üç ila beş saat ile altı saat ve üzeri oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Bir ila iki saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarıları altı saat ve üzeri oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek olarak ortaya çıkmıştır.”

Öğretmenlerin sahip oldukları dijital araçların sayılarına ilişkin oranlarını da incelediklerini söyleyen Geylan, öğretmenlerin yüzde 97,1’inin akıllı telefona, yüzde 82,1’inin bilgisayara, yüzde 29,9’unun tablete, yüzde 24,2’sinin ise akıllı saate sahip olduklarını kaydetti.