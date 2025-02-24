Didem Özel Tümer: Muhalefetin merkez sağından isimlerin AK Parti'ye geçişi

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Muhalefetin merkez sağından isimlerin AK Parti’ye geçişi, partinin merkez sağ vurgusuna katkı sağlıyor. Seçilirken AK Parti’ye muhalefet ederek seçilen isimlerin partiye katılması, “onların da cazibe merkezi” vurgusuna hizmet ediyor.

Muhalefetten yüzünü AK Parti’ye dönmeye yakın olanlara “gelenlere böyle sahip çıkılır” diye örnek oluşturuyor. Katılım sayısının her geçen gün artması AK Parti’nin anayasayı değiştirmek için ulaşması gereken sayıya her geçen gün biraz daha yaklaşmasını da sağlıyor. AK Parti cenahında moral üstünlük etkisi olsa da, bu yönetilmesi gereken bir sonuç çıkarma riski de doğurabilir.

Doğal olarak, 23 yıllık geçmişin, 22 yıllık iktidarın “değerlendirilmeyi” bekleyen ismi de çok. İl ve ilçe teşkilatlarında büyük ölçüde değişim yapan ve alttan gelen kadrolarını öne çıkaran AK Parti’nin ana organlarında “geriden gelenler öne geçiyor” etkisi oluşturmamak için çaba sarf etmesi gerekebilir. Bu öncü çıkarımın doğru olup olmayacağını zaman gösterir.

Didem Özel Tümer’in yazısı